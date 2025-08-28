8 Yaşındaki Kız Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

AKSARAY'da Nida Nur Kara (8), ekmek almaya giderken bulduğu içinde 1700 avro bulunan cüzdanı, babasıyla birlikte sahibine teslim etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde oturan Nida Nur Kara, dün evden çıkıp bakkala ekmek almaya giderken yerde içinde 1700 avro olan cüzdan buldu. Kara, eve dönünde bulduğu cüzdanı babası Ahmet Kara'ya gösterdi. Ahmet Kara da kızıyla birlikte mahalle muhtarı Songül Demir'in yanına gidip parayı, tutanak karşılığında muhtara teslim etti. Yapılan araştırma sonucu, cüzdanın Almanya'dan memleketi Aksaray'a tatile gelen ismi açıklanmayan bir kadına ait olduğu belirlendi. Cüzdanın sahibi, muhtarlığa çağırıldı. Ardından Nida Nur Kara, babası ve muhtar eşliğinde, cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanına kavuşan kadın da Nida Nur'a teşekkür edip, 2 bin TL verdi.