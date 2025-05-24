8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı

8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı
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8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı
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8 bin liraya aldığı solucana benzeyen kör yılanını parka götüren bir genç kızın hayvanı ezildi. O anları videoya alan genç kız, solucanını ezerek öldüren kişiye sert tepki gösterdi.

Solucana benzeyen ve kör yılan olarak adlandırılan hayvanını parka götüren bir genç kız, hayatını şokunu yaşadı. O anları videoya alan genç, "8 bin liraya aldığım hayvanı, şu şahıs basarak öldürdü. Polislere vereceğim" dedi. Hayvanını öldüren şahsın adını ve soyadını isteyen genç kız, istediğini alamayınca daha da sinirlendi.

CENAZE MERASİMİ DE DÜZENLEDİ

Daha sonra solucanı için cenaze merasimi düzenleyen genç kız, hayvanı toprağa verdiği anlarda, "Yaptığı şeyin eserini görsün" diyerek paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEsinti175 esinti:

Benim bahçemde onlardan bir sürü var. Ah iletişim kursam da ona istediği sayıda göndersem. Hem de bedava.

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