8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı

Solucana benzeyen ve kör yılan olarak adlandırılan hayvanını parka götüren bir genç kız, hayatını şokunu yaşadı. O anları videoya alan genç, "8 bin liraya aldığım hayvanı, şu şahıs basarak öldürdü. Polislere vereceğim" dedi. Hayvanını öldüren şahsın adını ve soyadını isteyen genç kız, istediğini alamayınca daha da sinirlendi.

CENAZE MERASİMİ DE DÜZENLEDİ

Daha sonra solucanı için cenaze merasimi düzenleyen genç kız, hayvanı toprağa verdiği anlarda, "Yaptığı şeyin eserini görsün" diyerek paylaştı.