74 yaşındaki adam, köpeğini timsahın ağzından böyle çıkardı
ABD'nin Florida eyaletinde timsah tarafından yakalanıp suya çekilen köpeğin imdadına 74 yaşındaki sahibi yetişti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahibiyle birlikte gezintiye çıkan yavru köpek, suya fazla yaklaşınca timsah tarafından yakalandı. Köpeğinin suyun dibine çekildiğine şahit olan adam, bir an bile tereddüt etmeden suya atladı ve yavru köpeği timsahın ağzından kurtardı.
HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR
Paylaşım sitelerinde viral olan videoyu izleyen herkes yaşlı adamı medeni cesaretinden dolayı kutlayarak "Helal olsun" yorumunu yaptı.