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74 yaşındaki adam, köpeğini timsahın ağzından böyle çıkardı

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ABD'nin Florida eyaletinde timsah tarafından yakalanıp suya çekilen köpeğin imdadına 74 yaşındaki sahibi yetişti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahibiyle birlikte gezintiye çıkan yavru köpek, suya fazla yaklaşınca timsah tarafından yakalandı. Köpeğinin suyun dibine çekildiğine şahit olan adam, bir an bile tereddüt etmeden suya atladı ve yavru köpeği timsahın ağzından kurtardı.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Paylaşım sitelerinde viral olan videoyu izleyen herkes yaşlı adamı medeni cesaretinden dolayı kutlayarak "Helal olsun" yorumunu yaptı.

74 yaşındaki adam, köpeğini timsahın ağzından böyle çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

Dev gibi timsah ;)

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Helal olsun...

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Haber Yorumlarıfatih baydemir:

Timsah taş mı yesin.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Süper. Timsahın iki çenesini ayırıyor sanki...

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Haber YorumlarıMurat Basdinkci:

Çok eski bir haber bu.

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Haber Yorumlarıayhan kaya:

3 sene önceki olay , sanırım yapacak haber bulamadınız

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