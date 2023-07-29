700 yıldır dimdik ayakta

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, 700 yıldır dimdik ayakta duruyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde bulunan ve yapılan incelemelerde yaklaşık 700 yıllık olduğu belirtilen dev çınar ağacı geçmişle bugün arasına köprü kuruyor. Tarih Araştırmacısı ve Emekli Öğretmen Hasan Topuz, ilçede bulunan asırlık çınar ağacının geçmişi Selçuklu ve Osmanlı Devletlerine dayandığını, yüzyıllardır ağacın sapasağlam durduğunu söyledi.

"Osmanlı Devletini, Selçuklu Devletini ve Cumhuriyet dönemini görmüş bir ağaç"

Kendisinin de Çarşambalı olduğunu ve bölgenin tarihini araştırarak çeşitli makale ve kitaplar yayınladığını belirten Tarih Araştırmacısı ve Emekli Öğretmen Hasan Topuz, "30 seneden fazla bir süredir kendi bölgemi araştırmaktayım. Araştırmalarım sonucunda 30 köyü anlatan 'Arım Düzünde Zaman' ve Çarşamba Belediyesinin yayınladığı 'Çarşamba Nüfus Defteri' adlı iki kitabı kaleme aldım. 'Çarşamba Nüfus Defteri' adlı kitapta Çarşamba'nın 700 yıl öncesine dayanan nüfus yapısını araştırıp anlattım. Yine diğer kitabımda da Çarşamba'nın önemli yaşam noktası olan Arım bölgesinde ki yaşamı, tarihi gelişmeleri ve nüfusu gibi önemli konuları araştırıp yayımladım. Araştırmalarıma göre ağacın geçmişi 700 yıla dayanıyor. Selçuklu Devleti'ni, Osmanlı Devleti'ni ve Cumhuriyet dönemini görmüş bir ağaç. Orta Asya'dan şöyle bir söyleniş var. Türkler göç ettiği yerlere bir çınar ağacı dikerlermiş. Bu ağaca bizim yöremizde kavlağan ağacı derler. Bu ağaç türü bölgemizde pek yok. Çocukluğumda bazı köylerde gördüm ama en ünlüsü budur. Bu ağaçtan daha yaşlı ağaç yoktur. Ağaç işleriyle uğraşan bilimciler, ağacın 700 yıllık bir yaşının olduğunu tespit etti. Ağacın bulunduğu konumda da birçok önemli olay yaşanmış. Bölgede geçmişte kum tepeleri ve çakıl tepeleri bulunuyormuş. Buralardaki tepeler, 1600'lü yıllarda yaşanan büyük bir depremde kaybolmuş. Arım bölgesi olarak adlandırdığımız bölge birçok tarihi olaya şahitlik etmiş diyebiliriz" dedi.

Mahalle sakinleri hiç bakım yapılmadan bu halde ağacın sağlam bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, ağacın bölge için önemli bir değer olduğunu ifade ettiler.