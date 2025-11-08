6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçiye mezar olan parfüm dolum tesisinin yangın çıkmadan önce çekilen görüntülerine ulaşıldı.

Türkiye Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen faciayı konuşuyor. İlçede bulunan parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI

7 kişinin yaralandığı olayda iş yeri sahibi Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan şahsın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

YANGIN ÇIKMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan parfüm dolum tesisinin yangın çıkmadan önce çekilen bir görüntüsüne ulaşıldı. Fotoğrafta iş yerindeki güvenlik eksiklikleri, işçilerin herhangi bir önlem almadan çalışmak zorunda oldukları görüldü.