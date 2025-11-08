Haberler

6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinin yangın çıkmadan önce çekilen bir görüntüsüne ulaşıldı. Fotoğrafta iş yerindeki güvenlik eksiklikleri, işçilerin herhangi bir önlem almadan çalışmak zorunda oldukları görüldü.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti.
  • Yangın olayında 7 kişi yaralandı ve iş yeri sahibi Yalova'da yakalandı.
  • Tesisin yangın öncesi görüntülerinde güvenlik eksiklikleri ve işçilerin önlemsiz çalıştığı tespit edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçiye mezar olan parfüm dolum tesisinin yangın çıkmadan önce çekilen görüntülerine ulaşıldı.

Türkiye Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen faciayı konuşuyor. İlçede bulunan parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI

7 kişinin yaralandığı olayda iş yeri sahibi Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan şahsın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

YANGIN ÇIKMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan parfüm dolum tesisinin yangın çıkmadan önce çekilen bir görüntüsüne ulaşıldı. Fotoğrafta iş yerindeki güvenlik eksiklikleri, işçilerin herhangi bir önlem almadan çalışmak zorunda oldukları görüldü.

6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüleri ortaya çıktı

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıExit RS:

Çok Yazık olmuş .Ne Hayallari Vardı kim bilir bu insanların.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnrico Zegers:

Bolu da cıkan yangının ihlallerine de mi bir baksanaiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
