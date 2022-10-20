5 aç aslan, yakaladıkları mandayı kıskaçlarına aldı! Saniyeler sonra ise bir mucize yaşandı

Bir belgesel için kaydedilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde 5 tane aslanın mandayı kıskaçlarına aldıkları izlendi. Ancak saniyeler sonra bir mucize yaşandı ve manda, aslanların arasından kurtulmayı başardı.