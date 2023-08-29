40 yıldır kullanılamayan yol ulaşıma kazandırıldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde eski Sivas- Erzincan Karayolu 40 yıl sonra bakıma alındı.

Zara Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla geçmişte Sivas- Erzincan yolu olarak kullanılan atıl durumdaki yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yol yeniden ulaşıma kazandırıldı.

"10 bin tona yakın temel malzeme serdik"

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Eski Erzincan Karayolu olarak geçiyor. İlçemizin şehir merkezinden Erzincan'a bağlanan Denizinyazı dediğimiz ve Keben mevkiinden devam eden yolumuz. Burayı 5 buçuk kilometrelik yolu asfaltlayarak Erzincan yoluna bağladık. Buradaki temel hedefimiz; navigasyon kullanan vatandaşlarımız Karadeniz'den Erzincan istikametine geçerken rampadan sonra yolu görünce geri dönüyordu. İkinci sebep de ilçemizde her yıl traktör kazası meydana geliyor. Çiftçilerimiz çevreyolunu kullandığından dolayı, özellikle hasat dönemlerinde gece trafik kazaları meydana geliyordu. Bu kazaları bir nebzede olsa sıfıra indirmekti hedefimiz. Diğer bir konu ise 40 yıldır bu yolda herhangi bir düzenleme yapılamadı. Araç dahi gitmiyordu. Bugün burada 10 bin tona yakın temel malzeme serdik. Üzerinde satıh kaplama asfalt çalışmasıyla yolumuzu ilçemize kazandırdık. Bu yolu kullanan diğer köylerimizdeki vatandaşlarımız olsun, Mustafabey Çiftliği sakinlerimiz ulaşımlarını beş kilometre kısaltmış olduk" dedi.