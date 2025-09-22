40 Yıl Sonra Gerçekleşen Düğün Hayali

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde 40 yıl önce kaçarak evlenen Orhan Takmet (65) ile Halide Takmet (57) çifti, gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. 4 çocuk, 9 torun sahibi Takmet çifti, kına yakıp, davullu zurnalı düğün yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası'nda yaşayan Orhan Takmet ile Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin geçen sürede 4 çocukları ile 9 torunları oldu. Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının desteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için düğün hazırlığını başladı. 4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oynadı. Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen Halide Takmet kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve davetliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Kazanlarla yemeklerin pişirilip davetlilere ikram edildiği düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Eşiyle kaçarak evlendiklerini belirten Halide Takmet, 40 yıldır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi. Bir düğünde olması gereken tüm detayların yerine getirildiğini belirten Halide Takmet, "40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. 3 oğlum, 1 kızım, 9 torunum var. Çok mutlu oldum" dedi.

İÇİMDE BİR HEVES VARDI

Damat Orhan Takmet ise "Hanım 'Bir gelinlik giyemedim' derdi. İçinde bir heves vardı. Ben hanıma 'Ben sana gelinlik giydiririm ama düğün yaparsak' dedim. Hanım da 'Yapalım' dedi bir olduk yaptık. Benden evvel hanımım çok memnun oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır. Gençlere de tavsiyemiz düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin),