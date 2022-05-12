30 yıldan bu yana kalçasının üzerine oturamıyor! Hayattaki tek isteği herkesi hüzünlendirdi

Dünya genelinde birbirinden ilginç hastalıklar var. İşte bu hastalıklardan birine sahip kişilerden biri de 32 yaşındaki Joanna Klich adlı kadın. Joanna Klich küçük bir çocukken, kalçaları eklemleriyle kaynaşmıştı ve sadece ayakta durmak ya da uzanmak zorunda kaldığı bir hayat yaşadı. Doktorlar, nadir görülen bu genetik durumu, merkezi çekirdek hastalığının yanı sıra kasları zayıflatan ve hareketi bozan spinal müsküler atrofi olarak adlandırdı.

AYAKLARININ GÜCÜNÜN KALMAMASINDAN KORKUYOR

32 yaşına kadar bir ömrünü ayakta geçiren genç kadın, bacaklarının yakında onu ayakta tutacak kadar güçlü kalamayacağından korktuğunu söyledi. Bu sebeple şimdi, binlerce sterline mal olan uzman bir fizyoterapiye başlamak için çabalıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYOR

Hastalığın tüm sınırlamalarına rağmen 21 yaşına kadar "normal bir hayat" yaşadığını söyleyen Joanna, 2011 yılında bir erkek arkadaşıyla İngiltere'nin Stoke-on-Trent bölgesine taşındığında semptomlarının kötüleştiğini ve şimdi dikey tekerlekli sandalye kullandığını belirtti.

HAYATTAKİ TEK İSTEĞİ ANNE OLMAK

Dikey tekerlekli sandalye sayesinde hareket edip ayakta durabilse de, genç kadın vücut ağırlığı zayıf uzuvlarına baskı yaptığı için her gün acı çektiğini söyledi. Ayrıca geceleri nefes almasına yardımcı olması için bir solunum cihazına da ihtiyacı olduğunu belirtti çünkü ciğerleri yatar pozisyonda daha zayıf çalışıyor. Joanna bir de, 46 yaşındaki erkek arkadaşı Dariusz Suchowiak ile de durumu nedeniyle çocuk sahibi olamamakla da yüzleşmek zorunda kaldı.

HASTALIĞI İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Kısa süre sonra bacaklarının kopacağından ve artık ayakta duramayacağından korkan Joanna, kaslarındaki yükü hafifleteceğini ve onu riskli ameliyatlardan kurtaracağını umduğu özel ve yoğun bir fizyoterapi için 6.000 sterlin toplamaya çalışıyor.

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