30 Ağustos Zafer Bayramı Çankaya'da Kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çankaya'nın dört bir yanında bando gösterileri ve konserlerle kutlanacak.

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanışının 101. yılını coşkuyla kutlayacak. Gün boyu Çankaya'nın dört bir yanında sürecek kutlamalar, bando gösterileri ve konserlerle taçlanacak. Zafer Bayramı'nın 101. yılında Çankaya'da kutlamaların ana adresi Çayyolu'ndaki Atapark olacak. 4 konserin gerçekleştirileceği kutlamalarda 'Her Neyse' 'Milat' 'Kirli' ve 'Pera' grupları sahne alacak.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Zaferin 101. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. O'nun kazandığı Büyük Zaferimizin 101. Yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Büyük zaferi gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Atamızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖSTERİLER VE 4 KONSER

Büyük Zafer'in 101. yılında ilk tören, Çayyolu Atapark'ta saat 10.00'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla gerçekleşecek. Törenin ardından Çankaya Bandosu marşlarla Çankaya'nın cadde ve sokaklarını dolaşarak yurttaşlara Türk Bayrağı dağıtacak. Akşam saatlerinde ise 'Her Neyse' 'Milat' 'Kirli' ve 'Pera' gruplarının özel konserleri, Atapark'ta Başkentlilerle buluşacak.