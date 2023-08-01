3 yaşından itibaren çizgi film karakterlerini çizen 7 yaşındaki Yiğit'in yeteneği dikkat çekiyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 3 yaşından itibaren çizgi film karakterlerini çizen 7 yaşındaki Yiğit'in yeteneği dikkat çekerken ilerde iyi bir karikatürist olmak istiyor.

Onikişubat ilçesi Yamaç evler sitesinde oturan Burak ve Tuğba Kurt çiftinin 7 yaşındaki oğlu Yiğit,3 yaşından beri izlediği çizgi film karakterlerini çizerek sergi hazırlığı yapıyor. Pepe, Nasrettin hoca, Superman gibi bir çok karakteri çizen Kurt'ın başarı ailesini de gururlandırıyor. Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Yiğit Kurt,"Ben resim yapmayı çok seviyorum.3 yaşında resim yapmaya başladım. Şuan 7 yaşındayım ve resim yapmayı seviyorum. Sergiler açmayı istiyorum. ve futbolcu da olmak istiyorum. Çizgi film karakterlerini yapmayı çok seviyorum. Pepe, Nasrettin hoca, Superman. Ressam olmak istiyorum. Ben resim yaparken çok mutlu oluyorum. Taplet, telefona bakmak yerine resim yapmak daha iyi. Boş yere vakit kaybetmek yerine kendinize bir şeyler ayarlayın. Erdil Yaşaroğlu ve Engin Varol gibi ünlü olmak istiyorum" dedi.

"Severek yapıyor"

Çocuklarının ileride büyük bir karikatürist olacağına inandıklarını aktaran anne Tuğba Kurt, "Yiğit'in resim merakı 3 yaşında başladı. Biz ona kağıtlar veriyorduk parmak kasları gelişsin diye. Ama baktık ki yaşının üzerinde, çok güzel karikatür tarzı ifade veren resimler yapmaya başladı. Biz anne, babası olarak destekliyoruz. İlerde büyük bir karikatürist olacağına inanıyoruz. Şuan 7 yaşında ve halen severek resim yapıyor. Her gün mutlaka 2-3 saat zaman ayırıyor resim yapmaya. Buradan anne babalara tavsiyem,' Çocuklarınız küçük yaştayken onların yeteneklerini keşfetmeniz ve bu istikamette onları desteklemeniz" ifadesini kullandı.

"3 yaşından 7 yaşına kadar aralıksız çizimler yaptı"

Resme olan ilgisinin çok iyi olduğunu söyleyen baba Mustafa Burak Kurt ise," Yiğit resim yapmaya 3 yaşında başladı. Şuan 7 yaşında ve ilkokul 2.sınıf öğrencisi. Ben çalışma masamda çalışırken, bir kağıt düştü yere. Yogun bir çalışmam vardı çalışmama devam ettim. Sonra kağıdı yerden aldım . Yiğit'te yerde boyama kalemleri ile oynuyordu. Kağıda baktığımda pepeyi çizmişti. Tekrar bir kağıt daha attığında farklı farklı çizimler yapıyordu. Aralıksız olarak 3 yaşından 7 yaşına kadar sürekli çizimler yaptı. Deprem günlerinde de Ankara'ya gittik Mersin'e gittik o günlerde bile resim sayısını arttırarak devam etti. Resim yaparken rahatlıyordu. Adeta kalemle dans ediyordu. Resme olan ilgisi çok güzel. Gördüğü vakit, insanlara baktığı vakit hatlarına bakıyordu. İnsanları inceliyordu gözlerine kaşlarına bakıyordu. Bu çok hoşuma gidiyordu. Onu kafasına yerleştirip hemen akşam ona benzer bir şeyler çiziyordu. Süper kahramanlarda da öyle. Bakarak da güzel çizimler yapıyor. Hayata bakışı, görsel zekası çok kuvvetli bir çocuk. İnşallah bu yönde devam eder" diye konuştu.