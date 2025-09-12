3 Yaşındaki Eymen Asaf, Salıncağın İpiyle Asılı Kalıp Hayatını Kaybetti

1) SALINCAĞIN İPİNİ BOYNUNA DOLAYIP SALLANMAK İSTERKEN ASILI KALAN EYMEN ASAF, ÖLDÜ

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kalan Eymen Asaf Özcan (3), hayatını kaybetti.

Olay, 11 Eylül'de Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi. Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.'ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan'ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti.Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.