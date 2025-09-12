Haberler

3 Yaşındaki Eymen Asaf, Salıncağın İpiyle Asılı Kalıp Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, bahçedeki salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kaldı ve hayatını kaybetti. Olayın nasıl meydana geldiği üzerine soruşturma başlatıldı.

1) SALINCAĞIN İPİNİ BOYNUNA DOLAYIP SALLANMAK İSTERKEN ASILI KALAN EYMEN ASAF, ÖLDÜ

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kalan Eymen Asaf Özcan (3), hayatını kaybetti.

Olay, 11 Eylül'de Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi. Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.'ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan'ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti.Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.