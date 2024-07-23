3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Tekirdağ'da kent merkezinde, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kütahya'nın ise Tavşanlı ilçesini sağanak yağış vurdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde bazı kentler sağanağa teslim oldu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin ve bodrum kattaki evlerin yanı sıra birçok iş yeri sular altında kalırken, bazı ağaçların dalları de şiddetli yağmur sonucu kırıldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşalttı. Bu arada, Yeni Mahalle'deki kilit taşlı yolda çökme meydana geldi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı. Yağmurun ardından ortaya çıkan güneşle birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu.