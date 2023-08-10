Adana'da bir baba 3 çocuğuyla kaldığı derme çatma evden kendilerini terk eden eşine seslenip evlatlarının yanına gelmesini istedi. Baba, çocuklarına bakmak zorunda olduğunu ve çalışamadığını belirtti.

3 çocuğunu ve eşini terk edip gitti

3 kızıyla bir başına kalan baba, eşine seslenip eve dönmesini istedi

Eşine seslenen Abdulkadir Elbedir:

"Eve ve çocuklarının yanına dön"

ADANA - Adana'da bir baba 3 çocuğuyla kaldığı derme çatma evden kendilerini terk eden eşine seslenip evlatlarının yanına gelmesini istedi.

Suriyeli Melek El Ahmet ve Abdulkadir Elbedir 5 sene önce Suriye'nin Haseki kentinde dini nikah kıyarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Suad (4), Zehra ve Yasemin isimli 3 çocukları dünyaya geldi. Çift, Suriye'de süren iç savaştan kaçarak 2021 yılında önce Hatay'a, oradan da Adana'ya gelerek Sarıçam Konaklama Merkezi'ne yerleşti. Ancak iddiaya göre Melek El Ahmet, burada tanıştığı biriyle kaçtı. Uzun bir süre eşini arayan genç adam, sonunda eşinin Antalya'da olduğunu ve kampta tanıştığı şahısla evlendiğini öğrendi.

Bunun üzerine Abdulkadir Elbedir çocukları Suriye'deki ailesinin yanına göndermek istedi ancak bu seferde anne Melek El Ahmet imza vermedi ve genç adam 3 çocuğuyla bir başına kaldı. Şu anda merkez Yüreğir ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan adam ve çocukları devletin kendilerine yaptığı yardımla geçinmeye çalışıyor. Çocuklarını kimseye bırakamadığı için çalışamayan adam, eşine seslenip çocuklarının yanına gelmesini istedi.

Mağdur olan Abdulkadir Elbedir, "Ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Ancak kimseye bırakamadığım için çalışamıyorum. Eşime buradan sesleniyorum ve gelsin çocukların başında dursun. Ben çalışayım ve onlara bakayım. 3 kız çocuğunu kime bırakıp işe gideyim. Ne yapacağım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.