Haberler ›› Yaşam ›› 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte o güzergahlar.