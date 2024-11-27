2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy
2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. Telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle 450-500 haneye sahip köyde yaşayanlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşamayan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor. Senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.
2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. 450-500 haneye sahip köyde, telefon şebekelerinin çekmemesi sebebiyle halk büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyor.
ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİREMİYOR
Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşabilme imkanından yoksun olan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor.
YETKİLİLERE DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI
Sorunun çözüme kavuşması için senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları sonuçsuz kaldı. Halkın çözüm beklentisi de yerini umutsuzluğa bıraktı.
KÖYDEN GÖÇÜ HIZLANDIRDI
Demirözü köyünün kapsama alanı sorunu, köyde yaşayan genç nüfusun büyük kentlere göç etmesine ve gurbetçilerin de köylerine dönmek istememesine yol açtı. Halk, söz konusu durumun köyün geleceğine tehdit oluşturduğunu ve acil çözüm gerektiğine dikkat çekiyor.
KÖY HALKININ YETKİLİLERE ÇAĞRISI
Köy sakinleri, köye baz istasyonu kurulması için harekete geçilmesini talep ediyor. Halk, seslerini duyurmak amacıyla medya aracılığıyla kamuoyuna ve yetkililere çağrı yaparak köylerinin bu sorundan kurtarılmasını bekliyor.