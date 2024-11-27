Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. Telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle 450-500 haneye sahip köyde yaşayanlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşamayan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor. Senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. 450-500 haneye sahip köyde, telefon şebekelerinin çekmemesi sebebiyle halk büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyor.

ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİREMİYOR

Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşabilme imkanından yoksun olan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor.

YETKİLİLERE DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI

Sorunun çözüme kavuşması için senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları sonuçsuz kaldı. Halkın çözüm beklentisi de yerini umutsuzluğa bıraktı.

KÖYDEN GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Demirözü köyünün kapsama alanı sorunu, köyde yaşayan genç nüfusun büyük kentlere göç etmesine ve gurbetçilerin de köylerine dönmek istememesine yol açtı. Halk, söz konusu durumun köyün geleceğine tehdit oluşturduğunu ve acil çözüm gerektiğine dikkat çekiyor.

KÖY HALKININ YETKİLİLERE ÇAĞRISI

Köy sakinleri, köye baz istasyonu kurulması için harekete geçilmesini talep ediyor. Halk, seslerini duyurmak amacıyla medya aracılığıyla kamuoyuna ve yetkililere çağrı yaparak köylerinin bu sorundan kurtarılmasını bekliyor.

2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
img

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü
img

İşte Galatasaraylıların yeni yengesi
img

Yasa teklifi sunuldu, mesai saatleri dışında yapılak
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdehide:

Sizin de orada ne işiniz var dağ başında. Doğru düzgün bir yere yerleşin milli sermayeyi gereksiz yerlere harcatmayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

21. yüzyil teknoloji ve uzay caginda cag atladigi ve avrupanin kiskandigi iddia edilen bir ülke adina aslinda utanilacak bir durum ,ancak bana uyar en azindan ülkedeki cirkinliklerden pisliklerden katakulliden ve halki kandirarak aldatanlardan daha az haberim olur belki biraz daha huzurlu olurdum.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

alucrada yıllar önce bir gün öncesinin gazetesi geliyordu koca ilçede elektirik yoktu ancak akşamları jenaratörden veriliyordu herhalde o zamanki köylerin halini tahmin edersiniz tam bir mahrumiyet bölgesiydi ama doğudaki kürtler gibi hiç cazgırlık yapıp isyan eden olmadı o öküzün çektiği kağnının çıkardığı tekerlerin gıcırtısı hala kulağımda yokluk hiç bir zaman bölge halkını isyan ettirmedi sadece ekmekleri için bir çok insan gurbete gitti eğer köyler kalkınsaydı kimse gurbete gitmezdi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Farm Of TC RANT Olmayan Yerde Herzamanki Gibi DEVLET Olmaz..Cunku TC Ciftliginde DEVLET 30 % Hissedilir, Ama SIYASI PARTILER Girtlaginiza Kadar Hissedilir..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 27-28 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 27-28 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Serik 27-28 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.