2023 yılı tatil takvimi belli oldu! Özel günlerin çoğu pazar gününe denk geliyor

Yeni yıla adım adım yaklaşırken, 2023'teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor.

2023 yılında gerçekleşecek olan resmi tatillerin günleri belli oldu. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 29 Ekim gibi… Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak.

İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak. Öncesinde yani 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değil.

2023 resmi tatil günleri takvimi