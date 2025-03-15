18 yıllık eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda
Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Şinasi Yurtsever AKM'de düzenlenen törenle bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yurtsever'in 18 yıllık eşi Ferihan Kaya Yurtsever, tören alanında taziyeleri kabul etti. Acılı eşin, arkadaşlarının desteğiyle yürüdüğü anlar kameralara anbean yansıdı.
"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" gibi başarılı yapımlarda yer alan alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir gizlediği mide kanseriyle boğuşan Yurtsever'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.
18 YILLIK EŞİNDEN ACI VEDA
18 yıllık eşi Şinasi Yurtsever'in kaybının ardından Ferihan Kaya Yurtsever, anma töreni esnasında taziye mesajlarını alırken gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının yardımıyla yürüyen Ferihan Kaya Yurtsever'in o anları kameralara yansıdı.
BİNNUR KAYA TESELLİ ETTİ
Cenaze töreninde Binnur Kaya, Yabancı Damat'ta birlikte rol aldığı, dizinin Hamit Usta'sı Şinasi Yurtsever'in eşi Ferihan Kaya Yurtsever'i teselli ettiği anlar objektiflere yansıdı.