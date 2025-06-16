16 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? MasterChef bugün başlıyor mu?
16 Haziran TV yayın akışı bugün televizyon keyfini planlayan izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Hafta sonu ekranlarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının yer aldığı, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arayanlar için önem taşıyor.
16 Haziran TV yayın akışı, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da birbirinden renkli yapımları barındırıyor. Ana kanallarda nostalji kuşağından yerli filmlere, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarından sevilen yarışmalara kadar dolu dolu bir yayın akışı mevcut. Peki, MasterChef bugün başlıyor mu?
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
20.00 Aile Saadeti
22.50 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Eşref Rüya
22.45 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çift Kişilik Oda
13.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sosyete Şaban
22.15 Şaban Pabucu Yarım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Bittin Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.55 Hangimiz Sevmedik
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.10 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
15.25 Teşkilat
20.00 Çırak
22.00 Fifa Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: Chelsea-Los Angeles FC
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye