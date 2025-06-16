16 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? MasterChef bugün başlıyor mu?

16 Haziran TV yayın akışı, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da birbirinden renkli yapımları barındırıyor. Ana kanallarda nostalji kuşağından yerli filmlere, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarından sevilen yarışmalara kadar dolu dolu bir yayın akışı mevcut. Peki, MasterChef bugün başlıyor mu?

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

20.00 Aile Saadeti

22.50 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Eşref Rüya

22.45 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çift Kişilik Oda

13.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sosyete Şaban

22.15 Şaban Pabucu Yarım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Hababam Sınıfı

22.00 Bittin Sen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.55 Hangimiz Sevmedik

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.10 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.25 Teşkilat

20.00 Çırak

22.00 Fifa Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: Chelsea-Los Angeles FC

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye