15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cankurtaranlar tarafından kayığa alındı. Kalp masajı yapılarak kıyıya getirilen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk girdiği denizde boğuldu

Cankurtaranlar kayıkta dakikalarca kalp masajı yaptı ama kurtarılamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cankurtaranlar tarafından kayığa alındı. Kalp masajı yapılarak kıyıya getirilen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Merkez plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yasir M. 36'ncı kule mevkiinde cankurtaranların mesaisi bittiği saatlerde denize girdi. Suda açılan ve yüzme bilmediği iddia edilen genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen cankurtaranlarca, kayığa alındı. 15 yaşındaki çocuk, kıyıya getirilene kadar kayıkta kalp masajı yapıldı. Daha sonrasında Yasir M., kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasir M. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.