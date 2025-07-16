15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde sela okunacağını açıklamasının ardından 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:13'de tüm camilerden sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz'un yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Diyanet daha önce eş zamanlı sela okunacağını duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde kapsamlı anma ve dua programları düzenledi.

Programlar kapsamında Diyanet, 81 ildeki tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:13'de sela okunacağını da duyurdu.

CAMİLERDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde sela okunacağını açıklamasının ardından 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:13'de tüm camilerden sela sesleri yükseldi.

Öte yandan, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

SABAH NAMAZI BULUŞMALARI DÜZENLENECEK

Ayrıca Diyanet'in açıkladığı etkinliği programı kapsamında çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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