Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Rümeysa Basan, babasına yardım ederek tarlalarındaki tüm işleri yapıyor. Tarım aletlerini kullanmayı öğrenen Rümeysa, yaşıtlarına örnek oluyor.

14 yaşındaki Rümeysa'nın becerisi görenleri şaşırtıyor

Yaşı küçük ama marifeti büyük

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki kırsal Koğuk Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Rümeysa Basan babasına yardım ederek, tarlalarındaki tüm işi yapıyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu illerden biri olan Aydın'da kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar hayatlarını çiftçilik yaparak sürdürüyor. 'Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir' olarak bilinen kentte tarım durmaksızın devam ediyor. Vatandaşlar gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli tarım aletlerinden de yardım alıyorlar. Karpuzlu ilçesi kırsal Koğuk Mahallesi'nde ailesi ile birlikte hem hayvancılık hem de çiftçilik yapan 14 yaşındaki Rümeysa Basan, günün büyük bir bölümünü tarlada geçiriyor. Babasına yardım ederken kullanmayı öğrendiği tarım aletleriyle tarlalarındaki işleri yapan Basan, yaşıtlarına da örnek oluyor. Hemcinslerinin de gıptayla baktığı küçük kız, birçok yetişkin erkeğin yapamadığı işleri de yapıyor.

"Babama yardımcı olurken öğrendim"

Traktör kullanmayı babasına yardım ederken öğrendiğini ve ehliyet almak için yaşının dolmasını beklediğini ifade eden Rümeysa Basan, "Küçüklükten beri bu işin içerisinde olduğum için kolay geliyor. Babamla beraber tarlada iş yaparken çiftçiliği öğrendim. Ailemle beraber ineklerimize bakıyoruz, yemlerini ve sularını veriyoruz, altlarını temizliyoruz. Saban ve silaj yapımına yardımcı oluyorum" dedi.