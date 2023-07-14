14 yaşındaki çocuk çayda boğularak hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcaktan dolayı serinlemek için çaya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Kemal Durman'ı kurtarmak için seferber oldu.

14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

14 yaşındaki Kemal'i kurtarmak için tüm mahalle sakinleri seferber oldu

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcaktan dolayı serinlemek için çaya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Kemal Durman'ı kurtarmak için seferber oldu. Ancak hastaneye kaldırılan Durman hayatını kaybetti.

Olay Mustafakemalpaşa Dere Mahallesi Lalaşahin Paşa Köprüsü yakınlarında meydana geldi

Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Mustafakemalpaşa Çayına giren Kemal Durman (14)bir müddet sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Olayı gören arkadaşlarının etraftakilere haber vermesi üzerine suda kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Yüzme bilen mahalle sakinlerin yaklaşık 1,5 saatlik arama çabasının ardından Durman'ın yeri tespit edilerek kıyıya çıkarıldı.