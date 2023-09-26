İngiltere'de bir kadın, kaybolan kedisine 11 yıl sonra kavuştu

İngiltere'de bir kadın, 11 yıl önce kaybolan kedisine sürpriz bir şekilde kavuştu. Kedinin uzun süre Caerphilly'de başıboş yaşadığı belirtildi.

İngiltere'de bir kişi, kayıp ihbarında bulunduğu kedisine 11 yıl sonra kavuştu. Kedinin uzun süre Caerphilly'de başıboş yaşadığı belirtildi.

TAŞINIRKEN EVDEN KAÇTI

BBC'nin haberine göre, Daisy adlı kedi, 2012'de sahibi Sian Sexton ile ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Caerphilly kasabasına taşındıktan kısa bir süre sonra evden kaçtı. Kedisi eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly'deki bir veterinerden sürpriz bir telefon aldı.

KEDİSİNE 11 YIL SONRA KAVUŞTU

Veteriner hekim, bölge sakinleri tarafından kendisine, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini söyledi. Böylece, Sexton, 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuştu. Bu süreçte kedinin, Caerphilly'de başıboş yaşadığı belirtildi.

"NİHAYET BİZE GERİ DÖNDÜ"

Kedisiyle bir araya gelen Sexton, 17 yaşındaki kedisine kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir." ifadesini kullandı.