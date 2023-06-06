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11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı

Yaşam Haberleri

Tokat'ta kırsal alanda yaşayan 11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Enes Yıldırım, Batmantaş yaylasına koyun yaymak için çıktı. Yayla dönüşünde aşırı sis olan bölgeden geçenerken ayı saldırısına uğrayan Yıldırım karın bölgesinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yıldırım ameliyat alındı.

11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı

TOKAT - Tokat'ta kırsal alanda yaşayan 11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Semerci köyünde yaşayan Enes Yıldırım (11), Batmantaş yaylasına koyun yaymak için çıktı. Yayla dönüşünde aşırı sis olan bölgeden geçenerken ayı saldırısına uğrayan Yıldırım karın bölgesinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Yıldırım ameliyat alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Yaşam

Enes Yıldırım Tokat Yaşam Haberler

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