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100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti

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Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Kalina Marie ve eşi Shane'in düğünü, beklenmedik bir şekilde hüzünlü bir ana dönüştü. Çift, 100'den fazla kişiye davetiye göndermelerine rağmen düğünlerine sadece 5 kişi katıldı. Hazırlanan tüm yiyecek ve içeceklerin ziyan olduğunu belirten Marie, yaşadıkları hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Kalina Marie ve eşi Shane'in düğünü, beklenmedik bir şekilde hüzünlü bir ana dönüştü. Çift, oğullarıyla birlikte düğün salonuna girdiklerinde boş sandalyelerle karşılaştı.

Son 10 ay boyunca maskeli balo temalı düğünleri için büyük hazırlıklar yapan çift, 75'ten fazla kişiye dijital davetiye, 25 kişiye de özel tasarım basılı davetiye göndermişti. Ancak düğün günü sadece 5 kişi katıldı.

Kalina Marie yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak şunları anlattı: "Davetiyede saat 13:00 yazıyordu. Annem 13:15'te mesaj atıp kimsenin gelmediğini söyledi. Biz 14:00'te vardığımızda salonda sadece 5 kişi vardı. Hazırlanan tüm yiyecekler ve içecekler ziyan oldu."

Dokuz yıldır birlikte olan ve bu yılın ocak ayında nişanlanan çift, davetlilerin neden gelmediğini anlayamadıklarını belirtti. Üstelik gelmeyen misafirlerden çoğu tebrik mesajı bile göndermedi.

TikTok'ta 7 milyondan fazla izlenen düğün görüntüleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Birçok kullanıcı, "Nasıl olur da insanlar düğüne geleceklerini söyleyip sonra gelmezler?" diye tepki gösterdi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan gelin Kalina Marie, "En büyük düşmanımın bile böyle bir şey yaşamasını istemem" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

9 yıldır pozisyon zenginliği yaşa, sonra beyaz gelinlik giy, sonra da kimse gelmedi.... İyi olmuş size. Siz beyaz gelinlik ne anlama geliyor anlamışsınız. Böyle anlatırlar işte...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sıkıntılı anlar kötü günler gelir geçer insanlar devamlı olumsuz bir anın hatırasıyla yaşamamalı o anı unutup önünde olan gelecek günlere doğru güçlü bir şekilde emin adımlarla yürümeli ...beterin beteri var bak biz malzemesini aldık tereyağlı bol fıstıklı helvasını kavuracağımız anı sabırla bekliyoruz ama bir türlü gitmek bilmiyor mevlam bize o güzel anı görmeyi nasip ihsan eder inşallah ama bu konuda pek umudum yok bu gidişle o değilde biz önden gideceğiz gibime geliyor bari helva ziyan olmasa

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Haber Yorumlarıse Nefi:

Keşke her düğüne az kişi gelsede şu salon kutlama çılgınlığı bitse Herkesin karnını doyurup memnun edilemeyen inanlar herşeye bi kusur bulsunlar diye yapılan

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

belki siz de 2-3 kişinin düğüne gitmişsinizdir kim bilir

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Haber YorumlarıUğur Onur:

40 kisilik salona 100 kişi çağırmış diye yorumladım.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Davete giden 5 kişi de damattan alacaklı olanlardır. Damat takıdan sonra borcumu öderim dediyse.

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Haber YorumlarıAzranil Eroglu:

Dokuz yıldır beraberlik evli gibi yaşamışsınız niye evli insanların düğününe gitsinler ki eskimişsiniz bide beraber yaşayanların gelinliğin saflığını kirletiyor

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Haber YorumlarıTurgut Ömgen:

Ablam 9 yıldır kulabe yiyiyorsun yeni düğün yapıyorsun kim gelir ????????

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Haber YorumlarıHakan:

once kendine sor ben kac kisinin dugunune gittim.alma verme dunyasi.

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