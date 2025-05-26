10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
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10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
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İzmir'e 10 senedir gelip gittiğini belirten bir kadın, "İzmir'de 10 senedir değişmeyen bir şey varsa o da İzmir'e kendine has kokusu... Böyle bir lağam gibi bir şey kokuyor. Ben bunu bir türlü çözemedim" diyerek duruma tepki gösterdi.

İzmir'e 10 yıldır gelip gittiğini belirten bir kadın, kentteki kötü kokuya tepki gösterdi. İzmir'in kendine özgü bir kokusu olduğunu vurgulayan kadın, "Böyle lağım gibi bir şey kokuyor. Ben bunu bir türlü çözemedim" ifadelerini kullandı.

AYNI SORUN YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kadının tepkisi kısa sürede gündem olurken, İzmir'de yıllardır zaman zaman kamuoyuna yansıyan koku sorunu da yeniden tartışma konusu haline geldi. Özellikle yaz aylarında artan koku şikayetleri, vatandaşlar tarafından kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetimiyle ilişkilendiriliyor.

YETKİLİLERDEN ADIM ATMASINI BEKLİYORLAR

Kent sakinlerinin yıllardır dile getirdiği sorunla ilgili belediye ve ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı merak konusu. Sosyal medya kullanıcıları, kokunun kaynağının belirlenip kalıcı çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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