Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan 1,5 aylık yavru ayı, Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi ve sağlığına kavuştu. Yavru ayıya 'Mayıs' adı verildi ve şimdi Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağı'na yerleştirilecek.

1,5 aylık yavru ayı ameliyat edildi

Mayıs adı verilen sevimli ayı sağlığına kavuştu

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan sevimli yavru ayı, Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başarılı ameliyat ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. 1,5 aylık yavru ayıya Mayıs adı verildi.

Bursa'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Gürsu Belediyesi veteriner ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 1,5 aylık yavru ayının erkek olduğu ve ön sağ ayağında (ön ekstremitesinde) kırık olduğu tespit edildi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. 2 saatlik ameliyatın ardından taburcu olan Mayıs, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağına yerleştirilecek.