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1,5 Aylık Yavru Ayı Ameliyat Edildi

1,5 Aylık Yavru Ayı Ameliyat Edildi

Yaşam Haberleri

Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan sevimli yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başarılı ameliyat ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. 1,5 aylık yavru ayıya Mayıs adı verildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan sevimli yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başarılı ameliyat ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. 1,5 aylık yavru ayıya Mayıs adı verildi.

Bursa'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayıya, Gürsu Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 1,5 aylık yavru ayının erkek olduğu ve ön sağ ayağında (ön ekstremitesinde) kırık olduğu tespit edildi. Yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. 2 saatlik ameliyatın ardından taburcu olan Mayıs, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağı'na yerleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Uludağ Üniversitesi Gürsu Bursa Yaşam Haberler

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