Yaşam Korosu, 3 Nisan'da Sahne Alıyor!

O hem şarkıcı, hem doktor. Gündüzleri hekimlik yaparak hastalarını iyileştiren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, akşamları ise hastalarıyla konserde buluşuyor. 2 ay önce "Can Bedenden Çıkmayınca" adlı single'nı sevenleriyle buluşturan Başhekim, dünyada ilk kez yapılan bir farkındalık projesine imza atıyor. Müziğin kanser tedavisinde iyileştirici bir gücü olduğunu savunan Hancılar, 3 Nisan'da, kanseri yenmiş hastalarıyla oluşturduğu "Yaşam Korosu"yla birlikte şarkı söyleyecek. Konserden elde edilen gelir ise Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak.

Hastalarına uyguladığı tıbbi tedavilerin yanında, tedavi süreçlerini onlara şarkılar söyleyerek destekleyen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, meme kanserini atlatmış hastalarıyla bir araya gelerek koro kurdu.

Müzik Kanser Tedavisine Uyumu Kolaylaştırıyor!

Müziğin, kanser tedavisine uyumu kolaylaştırdığını söyleyen Hancılar, "Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların tedavi esnasında korku ve anksiyeteleri fazla oluyor. Bu nedenle; uzun yıllardır bu tedavilerin yapıldığı üniteler de tedavi esnasında müzik yayını yapılıyor ve bu bilimsel çalışmalarda da kanıtlandığı gibi hastalar üzerinde sakinleştirici rahatlatıcı etki yapıyor ve tedavi toleransını arttırıyor. Biz hastanemizde farklı bir şey yapıyoruz, tedavi esnasında radyoterapi odasında benim şarkılarım çalıyor. Yani tedavinizi yöneten doktorun şarkıları ile tedaviye giriyorsunuz. Bu herhalde dünyada tek bizim merkezimizde olan bir şey" açıklamasında bulundu.

"Yaşam Korosu"yla Farkındalık İçin Şarkı Söyleyecekler

"Yaşam Korosu" adını verdiği koroda meme kanseri tedavisi görmüş ve tedavisi olumlu sonuçlanmış hastalarıyla bir araya gelerek şarkı söyleyecek olan Tayfun Hancılar, kansere karşı farkındalık oluşturmak istiyor. Konu ile ilgili "Uzun yıllar önce bir hastam, ''Hocam iyileşince inşallah beraber şarkı söyleriz' demişti. Ben de uzun yıllardır müzikle uğraşan bir hekim olarak hastalarımla birlikte aynı sahnede şarkı söyleme hayalini hep kuruyordum. 3 Nisan'da, sanatçı dostlarımın da katılımı ile kanser tedavisini bitirip iyileşmiş hastalarımla güzel bir konser vereceğiz. Hep birlikte 'Kanser engel değildir'' diyeceğiz. Bir sonraki hedefimiz ise, 2020 yılında yurt dışında yapılacak olan uluslararası bir kanser kongresinde performansımızı sergilemek" dedi.

Koroda Kendi Annesi de Var!

Başhekimin kurduğu koroda yıllar önce meme kanserine karşı verdiği savaşı kazanan annesi de olacak. Kansere farkındalık haftasında verilecek olan konser; 3 Nisan Çarşamba günü, Beşiktaş Dorock XL Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Farkındalık oluşturulmak istenen projede sürpriz sanatçı ve isimler de yer alarak şarkı söyleyecek. Konserden elde edilen gelir ise, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak.

Kaynak: Bültenler