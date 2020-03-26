Yaşam alanlarınıza hareket katacak öneriler
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Dekorasyon, Güncel

Yaşam alanlarınıza hareket katacak öneriler

Siz de duvarlarınızı tek renk boyamaktan sıkıldıysanız ve yaşam alanlarınızı hareketlendirmek istiyorsanız, son yılların trendi haline gelen 'kendin yap' uygulamalarıyla, basit dokunuşlarla evinize yeni bir tarz kazandırabilir ve tüm atmosferini değiştirebilirsiniz.

26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:26
Yaşam alanlarınıza hareket katacak öneriler

1-Çift renk boya yapmak

Aynı duvarın yarısını başka, diğer yarısını da bir başka renk yapmak, modası geçmeyen bir kendin yap uygulamalarından. Ek olarak birbirine uyan, eşyalarla da kombin olmuş iki renk uygulaması karşılıklı duvarlarda da yapabilirsiniz. Önünde fazla eşya olan duvar daha açık, köşesinden birleştiği yan duvar ise nispeten koyu bir renkte olabilir.

2-Stencil uygulaması

Kendin yap projelerinde özellikle resim yapmaya cesaret edemeyen kişiler tarafından çok kullanılan stenciller, duvar boyarken de mucizeler yaratabilir. Bunun için sadece stencil almak ve duvara yapıştırıp boyamak gerekiyor.

3-Renk kombosu yapmak

Yeni nesil duvar boyama örnekleri arasında en çok tercih edilenlerden biri de boya kabına yan yana konulan, birbiri ile uyumlu üç farklı renge, rulo fırçasını bandırmak ve onu duvara rastgele sürmek. Çıkan sonucu görünce bunu kendinizin yaptığına inanamayacaksınız.

4-Süngerle desen yapmak

Evet bildiğimiz bulaşık süngeri ya da akvaryumlarda kullanılan, eskiden ayakkabı silinen büyük süngerlerden desen yapabilirsiniz. Süngeri duvar rengine zıt olarak seçtiğin bir renge batırıp, duvara rastgele baskı yapıyorsunuz.

5-Bant yardımıyla üçgenler yapmak

Desenli duvar boyama örneklerine bir kendin yap projesiyle daha devam edelim. Kalın kâğıt bantlardan alıp, duvarı baştan aşağıya üçgenler oluşturarak bantlayın. Ardından, bant çerçevesinin ortasında kalan kısımları da rengarenk boyayın. Boya kuruduktan sonra bantları çekebilir ve kendi eserin olan muhteşem geometrik desenli duvarınla övünebilirsin.

6-Ev gereçleriyle yaratıcı desenler

Kendin yap projelerinin yaygınlaşmasından dolayı, boyarken desen yapabilmek için üretilen aletler çoğaldı. Böyle aletlerin yoksa bile yaratıcılığını kullanarak evdeki eşyalarla birbirinden güzel desenlere sahip olabilirsin! Mesela tarak, desen aracı olarak kullanılabilir. Duvarı istediğin renge dümdüz boyadıktan sonra, tarağı başka renk bir boyaya batırıp, duvarda dalgalar çizebilirsin.

7-Duvarları süpürerek boyamaya ne dersin?

Bir kendin yap projesi de boyadıktan sonra duvarları süpürgeyle şekillendirmek. Bu sefer farklı bir boyaya da ihtiyacınız yok. Duvarı düz bir renge boyadıktan sonra, boya kurumadan üzerinden çalı süpürgesiyle geçin ve duvarınızda farklı bir tarz yaratın.

8-Ayna ve çerçeveleri renklendir

Eskimiş aynaların ve duvar tablolarının çerçevelerini duvar boyalarıyla dilediğince boyayıp dekoratif biçimde duvara asmak da kolaylıkla uygulayabileceğin basit kendin yap projelerinden bir tanesi.

9-Duvara resim yapmak veya yaptırmak

Neden evinin duvarında sevdiğin bir artistin eseri ya da neden kendi şaheserin olmasın? Duvar boyasıyla duvarlara resim çizerek kendin yap projelerinin en büyüğünü ve en özelini gerçekleştirebilirsiniz. Duvarı kaplayan kocaman bir Cin Ali bile çizmek ruhunuza iyi gelecektir. Ama yine de bizce Cin Ali çizmeyin. Daha profesyonel bir şeyler için yeteneğinizin olmadığını düşünüyorsanız, sokak ressamlarından yardım alarak duvarlarını sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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