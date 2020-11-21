Yasaktan haberim yoktu" diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasaktan haberim yoktu" diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı

21.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:11
Yasaktan haberim yoktu

Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana'nın en işlek caddeleri bomboş kaldı.

Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana'nın en işlek caddeleri bomboş kaldı. Polis ekiplerinin sokaktaki vatandaşlara yönelik yaptığı uygulamasındaysa yaşlı bir kadın, 'Yasaktan haberim yoktu' demesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında saat 20.00'dan sabah 10.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent, hayalet şehre döndü. Kentin en işlek caddelerindeki sessizlik dikkat çekerken, dışarıda sadece genelge kapsamı dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının olduğu, diğer vatandaşların ise çoğunlukla yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 64 yaşındaki bir kadının kullandığı 80 LF 200 plakalı otomobili durdurdu. Yaşlı kadına, 'Sokağa çıkma kısıtlaması var, neden dışarıdasınız?' diye soran ekipler, 'Yasaktan haberim yoktu' cevabını aldı. Bunun üzerine yaşlı kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı
Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Açık alanda sigara içti, 'yasaktan haberim yoktu' dedi
Açık alanda sigara içti, 'yasaktan haberim yoktu' dedi
Kaçak balık avcıları cezadan kurtulamadı
Kaçak balık avcıları cezadan kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Berat Albayrak Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Cansu Dere İrem Derici Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasaktan haberim yoktu" diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:10:49. #1.14#
title