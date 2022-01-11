Yasaklı köpek sahiplenen ve ticaretini yapan 6 kişiye 240 bin TL ceza

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda, yasaklı köpek sahiplenen ve ticaretini yapan 6 kişiye toplam 240 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı köpek besleyen ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasaklı köpek sahiplenen ve ticaretini yapan 6 kişi yakalandı. Bu kişilere toplam 240 bin TL para cezası kesildi. 4 köpeğe ise, el konuldu. Konuyla ilgili Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni düzenlemeye göre; Pitbull Terrier, JapaneseTosa, Dogo Argentino, Fla Brasilerio, Amerrican Bully, American Staffordshire Terrier türlerini veya bunların melezlerini sahiplenmiş olanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021) itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda tehlike arz eden köpekleri besleyen ve sahiplenen vatandaşların ağır para cezası ödememesi için gerekli özeni göstermeleri ve kanunlara uymaları önem arz etmektedir. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar şube Müdürlüğümüzce Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlarla Mücadele ekiplerinin tespit ettiği tehlikeli köpek sahiplenen ve ticaretini yapan (Pitbull, Dogo Argentina) 6 kişiye 240 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahısların ellerinde bulunan 4 adet köpeğe el konulması için gerekli kararlar alınırken, el konulan köpekler Kayseri Büyük Şehir Belediyesine ait Molu Geçici Bakımevine teslim edilecek."