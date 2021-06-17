Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?
Yapılan son Kabine kararları sonrası yasaklarda esneklik sağlandı. Peki, Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Yasaklar kaçta başlıyor? Son Kabine kararları neler?
Yapılan son Kabine kararları sonrası yasaklarda esneklik sağlandı. Peki, Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Yasaklar kaçta başlıyor? Son Kabine kararları neler?
YASAKLAR UZADI MI?
Son yapılan Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar, 21 Haziran tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı tarihine kadar geçerli kararlar aşağıda yer almaktadır.
SON KABİNE KARARLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;
-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.
-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.
-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.
-2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.
-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.