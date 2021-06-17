Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?

Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yapılan son Kabine kararları sonrası yasaklarda esneklik sağlandı. Peki, Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Yasaklar kaçta başlıyor? Son Kabine kararları neler?

Yapılan son Kabine kararları sonrası yasaklarda esneklik sağlandı. Peki, Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Yasaklar kaçta başlıyor? Son Kabine kararları neler?

YASAKLAR UZADI MI?

Son yapılan Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar, 21 Haziran tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı tarihine kadar geçerli kararlar aşağıda yer almaktadır.

SON KABİNE KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 22:32:57. #1.16#

title