Yasaklar sonrası parka koşan çocukların sucuk ekmek keyfi

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Yasaklar sonrası parka koşan çocukların sucuk ekmek keyfi Esnaf ve mahalle muhtarı el ele vererek, parkta mangal yaparak 200 çocuğa sucuk ekmek ikram etti Kısıtlamaların kalktığı Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf, çocukları sevindirerek parkta sucuk ekmek dağıttı.

Yasaklar sonrası parka koşan çocukların sucuk ekmek keyfi

Esnaf ve mahalle muhtarı el ele vererek, parkta mangal yaparak 200 çocuğa sucuk ekmek ikram etti

ADANA - Kısıtlamaların kalktığı Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf, çocukları sevindirerek parkta sucuk ekmek dağıttı.

Kozanlı esnaf Murat Mercan, Hacıuşağı mahalle Muhtarı Mehmet Kılınç ile birlikte kısıtlamaların kalkmasını mangalları yakıp sucuk ekmek ikram ederek kutladılar.

Onlarca çocuğa parkta mangal yakan ve önce maske dağıtan ardından sucuk ekmek ikramında bulunan esnaf Murat Mercan, eski günleri çok özlediklerini ve 1 yıl sonra gelen tedbirliği özgürlüğün tadını çocukları sevindirerek kutlamak istediklerini ifade etti.

Parkta konuşan Hacıuşağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, "Esnaf Murat Mercan kardeşimle mahallenin çocuklarını sevindirmek istedik. Çok güzel oldu emeği geçenlere teşekkür ediyoruz "dedi.

Esnaf Murat Mercan da, "İyilik kazanacak sloganı ile ilçemizde çocuklarımız 1 yıldır evdeler onlara parkta böyle bir karşılama yapmak istedik. Bugün de yasağın ilk kalktığı gün yaklaşık 200 kişilik bir sucuk ekmek ikramında bulunduk. İnşallah bu illet tamamen kalkar ve sokaklar yine çocuk sesleri ile dolar taşar" diye konuştu.

mahallenin çocukları maskelerini takarak girdikleri sırada çok mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL