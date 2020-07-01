Yasaklar kalktı, kuzusu 'Sultan'a davullu zurnalı düğün yaptı Yasaklar kalktı, kuzusu 'Sultan'a davullu zurnalı düğün yaptıBursa'da Ali Koçak, koronavirüs sürecinden önce kına organizasyonu düzenlediği kuzusu 'Sultan'a, düğün yasağının kalkmasıyla birlikte köy meydanında davullu zurnalı düğün yaptı.

Yasaklar kalktı, kuzusu 'Sultan'a davullu zurnalı düğün yaptı

Bursa'da Ali Koçak, koronavirüs sürecinden önce kına organizasyonu düzenlediği kuzusu 'Sultan'a, düğün yasağının kalkmasıyla birlikte köy meydanında davullu zurnalı düğün yaptı. Sosyal mesafe kuralının uygulanıp maske takıldığı düğüne katılanlar doyasıya eğlendi.

Kentte, restoran zinciri bulunan Ali Koçak, yaklaşık 2 yıl önce Kurban Bayramı için kurbanlık almak için çiftliğe gitti. Koçak, çiftlikte 10 günlük bir kuzuyu fark etti. Kuzuyu çok seven Koçak, hayvanı sahiplenip, 'Sultan' adını verdi. Sultan'a çocuğu gibi bakan Ali Koçak, onu tatile götürdü. Koçak, Sultan 1 yaşına bastığında da kuzusu için doğum günü partisi düzenledi. Kuzu ile arasındaki ilişkisi çevredekilerin de ilgisini çeken Koçak, 1,5 yaşına gelen 'Sultan'ı, sürüdeki 'Seyfo' isimli koç ile evlendirmeye karar verdi. Koçak, koronavirüs sürecinden önce Sultan ile Seyfo için düğün öncesi organizasyonu düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanmasının ardından Koçak, kuzusu 'Sultan'ın düğününü ertelemek zorunda kaldı. 1 Temmuz'da düğün yasaklarının kalktığını öğrenen Koçak, plan yapıp, düğün hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde köy meydanını düğün için hazırlatan Koçak, yakın arkadaşlarını da düğüne çağırdı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılan düğünde, kuzu 'Sultan'a duvak takıldı. Davetliler ise davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

'HERKES DÜĞÜNÜ BEKLİYORDU'

Kuzusuna düğün yapan Ali Koçak, "İşim gereği kuzularla aram çok iyidir. Sultan'la yavruyken tanıştık. Onu sahiplendim. Gezdirdim, tatile götürdüm. Doğum gününü kutladım. Artık ailemin bir parçası olarak görüyorum. Onu evlendirmeye karar verdim. Güzel bir koç ayarladık. Kınasını yapmıştık. Koronavirüs çıkınca düğününü yapamadık. 1 Temmuz itibariyle düğünlere izin verilince günün ilk düğünü yaptık. Yavru döneminden beri elimde büyüdüğü için kendi kızım gibi görüyorum. Bizi tanıyanlar biliyor. O yüzden kimse yadırgamadı. Ailemizin ferdi olduğunu herkes biliyor. Pandeminin vermiş olduğu hastalıktan dolayı düğüne de çok dikkat ettik. Sosyal mesafeyi koruyup tedbirimizi alarak düğünümüzü yaptık. Kınasını daha önce yaptığımız için herkes dört gözle düğünü bekliyordu. Koronavirüs sürecinden sonra daha iyi organize olduk" dedi.

Kaynak: DHA