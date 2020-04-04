Yasak sonrası Bursa-İzmir yolu boşaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam halka sesleniş konuşmasında açıkladığı 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Mustafakemalpaşa'da yollardaki yoğunluk büyük oranda azaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam halka sesleniş konuşmasında açıkladığı 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Mustafakemalpaşa'da yollardaki yoğunluk büyük oranda azaldı.

Şehirlerarası geçişin kısıtlanmasının ardından bugün Mustafakemalpaşa'daki yollarda yoğunluğun çok az olması dikkatlerden kaçmadı. Güllüce Kavşağı'nda Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller gerçekleştiriliyor. Saat 12.00 itibariyle 287 tane ticari araç, 152 tane de araç geçişinin yapıldığı aktarılırken, geçişler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Kontrole destek sağlayan İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ateş ölçümü yaparken, emniyet ekipleri de korona virüs tedbirleri dahilinde bilgilendirme yapıyor. Bursa ve Balıkesir il sınırlarında yapılan kontrollerde şehirlerarası geçişe izin verilmezken, ilçe dahilindeki yolculukların da asgari seviyede olması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA