Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı

Haberler.com, Osman Demir - Magazin
 - Güncelleme:
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 130. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 130. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 130. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 130. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Yasak Elma, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title