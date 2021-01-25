Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yayınlandığı ilk günden itibaren konusuyla, entrikalarıyla ve komedisiyle dikkat çeken Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak! Nesrin Cevadzade, Şevval Sam ve Eda Ece gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma bu akşam 95. bölümüyle saat 20:00'da FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Ender ve Şahika'nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçtiler. Çağatay, Yıldız'ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştı. Ender ve Şahika, Cansu'yu kullanarak Hasan Ali'yi alt etmek için plan yaparlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Ender ve Şahika, Hasan Ali'yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender'in cezaevi arkadaşları Nurgül'ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE FOX TV!