Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

25.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:41
Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 95. bölüm canlı izle! FOX TV sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm full kesintisiz izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yasak Elma yeni bölümü izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yayınlandığı ilk günden itibaren konusuyla, entrikalarıyla ve komedisiyle dikkat çeken Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak! Nesrin Cevadzade, Şevval Sam ve Eda Ece gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma bu akşam 95. bölümüyle saat 20:00'da FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Ender ve Şahika'nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçtiler. Çağatay, Yıldız'ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştı. Ender ve Şahika, Cansu'yu kullanarak Hasan Ali'yi alt etmek için plan yaparlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Ender ve Şahika, Hasan Ali'yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender'in cezaevi arkadaşları Nurgül'ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE FOX TV!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:47:50. #1.16#
title