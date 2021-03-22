Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma FOX canlı izle! Yasak Elma 103. bölüm canlı kesintisiz izle!

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE