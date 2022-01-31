Yasak Elma Sami kim? Yasak Elma 'Sami' Gökhan Civan kim, kaç yaşında? Yasak Elma Sami gerçek adı nedir?

Yasak Elma Sami Önder kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her pazartesi ekrana gelen sevilen dizide Sami karakteri dikkat çekiyor. Yasak Elma Sami kimdir? Sami'yi kim oynuyor? Gökhan Civan canlandırıyor! Gökhan Civan kaç yaşında, nereli?

YASAK ELMA SAMİ ÖNDER KİM?

Yasak Elma dizisinde şirkette bazı dengeler değişecektir. Toplantıda sermaye artırımı kararı alınıyor. Bunun sebebi ise Sami Önder adındaki bir şahsın şirkete ait hisseleri eline geçirmeye çalışması olarak biliniyor. Herkes Ender'den şüphelenir ve Arzu Ender'in Sami Önder ile işbirliği yaptığını söyler. Sami Önder karakterini canlandıran isim Gökhan Civan oluyor.

GÖKHAN CİVAN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1967, İzmir doğumlu. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'ndan mezun oldu. 2017 ve 2019'da Gümüşlük Akademisi Vakfı'nda Ümit Ünal'ın, İstanbul Film Akademisi'nde Gülengül Altıntaş'ın senaryo atölyelerine katıldı.

Haberler.com - Gündem