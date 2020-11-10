Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?
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Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?

10.11.2020 07:54 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:35

Yasak Elma'nın gelecek hafta yayınlanacak olan 85. bölümden ilk fragman yayınlandı. Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun; Şahika, Ender ve Yıldız ile tartışırken merdivenlerden düşüyor. Yasak Elma'dan ayrılacak olan Talat Bulut'un bu sahnenin ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 85. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

HALİT ÖLÜYOR MU?

Usta oyuncu Talat Bulut, Yasak Elma'dan ayrıldığını açıklamıştı. Yasak Elma'nın yeni bölümüne ise Halit Argun karakterinin merdivenlerden düşerek ölümü damga vuracak.

Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?

HALİT HERKESE TERS KÖŞE YAPTI

Yasak Elma'da Yıldız ile yeniden evlenmek üzere olan Halit, onlarca konuğun katıldığı düğünde ilk hamlesini yaptı. Şahika gelinliğiyle düğüne girdi ve herkes şoke oldu. Yıldız yıkılırken, herkes Halit ve Şahika'nın evleneceğini düşündü.

Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?

Ancak ortaya 3. gelin olarak Halit'in eski eşi Ender çıktı. Halit ise herkese Ender'le yeniden evlendiğini duyurdu. Şahika ve Yıldız gelinlikleriyle ortada kaldı. Düğünde büyük bir kaos yaşanırken, Halit aynı zamanda Yıldız'ı evden, Kerim'i ise şirketten kovdu.

Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?

YILDIZ VE ENDER BİRBİRİNE GİRDİ

Halit ve Ender'in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman'la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşındı. Halit, bu sırada oğlunun velayetini almak için çalıştı. Bunun yanı sıra Yıldız, Halit'in evine izinsiz girerek çocuğunu almak isterken Ender'le tartıştı. Halit ise iki kadını ayırmak için polis çağırarak Yıldız'ı evden uzaklaştırdı.

Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?
Haber Yorumları (1)
VATAN: saçma diziler
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