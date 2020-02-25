: Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Nadir'i zehirliyor

25.02.2020 07:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:53

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin yeni bölümüne Şahika'nın intikamı damga vuruyor. Dizide Nadir karakterini oynayan Hakan Karahan, öldürülerek diziye veda ediyor.

ŞAHİKA, NADİR'İ ZEHİRLEDİ

Yasak Elma yeni bölümde Ender, Şahika'yı şirketten kovuyor. Ender'in "Şahikacım buraya senin olmayan işine son vermeye geldim. Odayı boşaltman gerek" sözleri dikkat çekiyor. Nadir'e giden Şahika bir darbe de ondan alıyor. Ancak intikam planı yapan Şahika, Nadir'in içkisine zehir koyuyor. Aniden fenalaşan Nadir yere yığılıyor. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nadir ölürken, ünlü oyuncu Hakan Karahan da diziye veda edecek.

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender, Halit'in Leyla'dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla'nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız'ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız'ın hayatını değiştirirken, Halit'in yaptığı yanlış hamleler sonucu hayatı altüst olur ve elindeki her şeyi kaybeder.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır. Yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.

Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamladı. İş hayatına 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours şirketinde başladı. 2003 yılına kadar aktif olarak sürdürdüğü iş hayatının yanı sıra çeşitli yayın organlarında yetmişe yakın makale ve yazı yazdı.

Uzun süre profesyonel olarak voleybol oynayan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Hakan Karahan; Sağır Oda, Gölgesizler, Kaptan Feza, Ateşin Düştüğü yer, Yüreğine Sor, Zeytin Tepesi, Kaçak, Senden bana kalan gece, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasap havası ve Kadın gibi pek çok dizide rol aldı.

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