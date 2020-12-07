Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!
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Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!

07.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:35
Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!

Yasak Elma kendi seyirci kitlesini oluşturmuş FOX TV'nin en iddialı yapılarından birisi. Oldukça sevilen ve reyting savaşında da yapımcısının ve kanalın yüzünü güldüren Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!

Yasak Elma total grupta yayınlandığı her akşam birinci oluyor. Oldukça sevilen ve karakterleri de içselleştirilen Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE 87. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisi geçen hafta 87. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile eğlenceli anları ekrana taşıyan yapım ilgi ile izlendi. Yıldız'ın yani aşklara yelken açtığı son bölümde Ender ve Şahika ise şirketteki değişikliklere adapte olmaya çalışır.

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ender ve Şahika, şirketin yeni ortakları ile ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Kendine çok güvenen Şahika durum ile eğlenirken, Ender ise son derece stresli günler geçirir. Bu sırada Yıldız ise Çağatay ile yakınlaşmaya çalışır. Çağatay'ın gözünde oluşan algısını değiştirmek isteyen Yıldız bir yandan da Çağatay ile babası Hasan Ali'nin arasını düzeltmeye çalışır. Bu sırada ilk gördüğü an Yıldız'ı sevmeyen Feride ise ona karşı oğlunu doldurur. Çağatay'ın ciddi ilişki istemediğini söylemesi Yıldız'ı üzer.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE 88. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Çağatay'ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali'yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 88. bölüm izle!

YASAK ELMA GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

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