Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
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Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

08.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:42
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Yasak Elma dizisi 96. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Peki, Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Yasak Elma dizisi 96. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Peki, Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 8 Şubat günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

YASAK ELMA 96. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

YASAK ELMA 96. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

YASAK ELMA 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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