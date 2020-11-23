Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 85. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 86. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulanYasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daFox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

85. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Şahika ile Yıldız'ın iş birliği beklenmedik sonuçlar doğurur. Her bölümü ile dizinin izleyicilerini ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden bu bölüm itibarıyla diziden ayrılıyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.