Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

23.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:44
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 85. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 86. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulanYasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daFox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

85. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Şahika ile Yıldız'ın iş birliği beklenmedik sonuçlar doğurur. Her bölümü ile dizinin izleyicilerini ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden bu bölüm itibarıyla diziden ayrılıyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İlgili Haberler

Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?
Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!
Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! - HaberYatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir? - HaberGülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır? - HaberOn Numara bilet sorgulama! 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? - HaberAthletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta? Athletic Bilbao-Real Betis hangi kanalda? Athletic Bilbao-Real Betis şifresiz canlı izle! - Haberİmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz - HaberBilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Elazığ'da deprem meydana geldi! Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? - Haber19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber18 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Cem Yılmaz Berkun Oya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Mert Günok Şenol Güneş Lance Stroll
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:44:28. #1.15#
title