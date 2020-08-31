Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman

Yasak Elma, başarılı oyuncu kadrosu ve fırtınalar estiren hikayesi ile ne zaman başalaycak merak konusu oldu. 74. bölüm ile sezona ara veren Yasak Elma 75. bölüm 5. fragmanı da kısa süre önce yayımlanmıştı. Yasak Elma oyuncuları kim?

31.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:31

Yasak Elma dizisi; entrikalar, ihtiras, güç, aşk gibi tüm konuları başarıyla işleyen seyirciyi ekran başına kitleyen fenomen diziler arasında yer alıyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerle yoluna devam eden projenin yayın tarihi netleşti.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Halit'in büyük iflası izleyenleri, şaşkınlık içerisinde bırakmış ardından eski gücüne dönüşüne de takipçileri şahitlik etmişti. Başarılı dizi Yasak Elma 7 Eylül Pazartesi günü FOX TV'de ekrana gelecek.

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman

YASAK ELMA OYUNCULARI

Konusuyla dikkatleri çeken Yasak Elma dizisinin kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Doğaç Yıldız ve Gökhan Alkan yer alıyor.

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman
Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman

İlgili Haberler

Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?
Baraj 3. bölüm 3. fragman ekrana geldi! Baraj dizisi ne zaman başlayacak?
Baraj 3. bölüm 3. fragman ekrana geldi! Baraj dizisi ne zaman başlayacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Güncel
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Dünya
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı Dünya
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar...
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Pınar Tartan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Düğün Ankara Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 22:31:44. #1.14#
title