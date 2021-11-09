Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir?

Magazin dünyasının renkli simalarından Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu. Yılmaz, Yasak elma dizisinde Kumru karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu diziseverler tarafından merak konusu oldu. Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç aşında, nereli? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? soruları internette aratılmaya başlandı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

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