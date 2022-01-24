Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisi ve Maske Kimsin Sen progrmında yer aldıktan sonra sıklıkla araştırılan isimler arasında yerini aldı. Pek çok dizide yer alan Biran Damla Yılmaz, asıl ününü ise Kırgın Çiçekler isimli dizide kazanmıştı. Yasak Elma 'Kumru' Biran Damla Yılmaz kimdir? Maske Kimsin Sen 'Ayna' Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz dizileri ve filmleri...

Biran Damla Yılmaz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin kadrosuna Kumru rolü ile dahil oluyor. İstanbul doğumlu oyuncu Biran Damla Yılmaz aslen nereli, kaç yaşında? Yasak Elma 'Kumru' Biran Damla Yılmaz kimdir? Maske Kimsin Sen 'Ayna' Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?

YASAK ELMA KUMRU KİMDİR?

Yasak Elma'nı Kumru'su Biran Damla Yılmaz, ekranlarınson dönemde öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Yılmaz, 2013 yılında oyunculuk kariyerine başladı, Muhteşem Yüzyıl'da cariyeyi oynadı.

Çağatay'la eğlence diye başladığı ilişkisi aşka döner. O kaybedecek biri asla değildir. Kendinin sevilmediğine inanmaz. Narsist ve ukala bir yapısı vardır. İnsanları küçümser ona göre kendisi herkesten üstündür. Çağatay'ın Yıldız'ı seçiyor olması onu yaralar. Kumru duygularını belli etmez. Egosu çok yüksek olduğu için üzülse de takmıyor gibi davranır.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 4

2019 - Mucize 2: Aşk

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