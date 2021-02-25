Yasak Elma Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan eşi kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça izlenen, sevilen Yasak Elma dizisine 23 Kasım 2020 tarihinde katılan Gülenay Kalkan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'da katılırken Yasak Elma oyuncu kadrosuna katılan yeni oyuncular merak ediliyor. Yasak Elma Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan eşi kimdir? sorularının yanıtı sizlerle!

YASAK ELMA FERİDE KİMDİR?

Feride 60 yaşındadır. Disiplinli, düzenli ve titizdir. Feride kocası Hasan Ali ile büyük bir aşkla evlenmiştir. Hasan Ali Feride'yle evliyken başka bir kadına aşık olunca, Feride'nin psikolojisi de yerle bir olmuştur. Feride boşanınca kendini oğluna adamış, kocasından intikamını oğlunu doldurarak almış ve baba oğulun görüşmesine engel olmuştur. Çağatay, Feride'nin dolduruşları yüzünden babasına düşman büyümüştür. Varlıklı bir kadın olduğundan Hasan Ali'den tek kuruş para almamış ve oğlunu en iyi okullarda okutarak, sonrasında ona iş kurmuştur. Feride'nin en büyük korkusu Çağatay'ın yanlış biriyle evlenip ondan uzaklaşmasıdır. Bunun olmaması için elinden geleni yapacak, çünkü kimseyi ona layık bulmayacaktır.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR? GÜLENAY KALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçti. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı.

GÜLENAY KALKAN EŞİ KİMDİR?

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.